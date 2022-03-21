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Последний из россиян: Рублев уверенно победил Димитрова и вышел в полуфинал турнира в США

Последний из россиян: Рублев уверенно победил Димитрова и вышел в полуфинал турнира в США

В четвертьфинале самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев одолел болгарина Григора Димитрова со счетом 7:5, 6:2.

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