День рождения Путина: сколько лет президенту, политический путь и влияние на современную Россию Ольга ВайленкоВладимир Владимирович Путин – одна из самых значимых фигур современной мировой политики, чье имя прочно связано с трансформацией России в последние десятилетия.
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