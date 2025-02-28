Калужские чиновники сообщили, сколько в регионе живет ветеранов войны

На коллегии регионального Минтруда министр Павел Коновалов назвал цифру ветеранов ВОВ и бывших малолетних узников нацистских лагерей, проживающих в Калужской области На коллегии регионального Минтруда министр Павел Коновалов назвал цифру ветеранов ВОВ и бывших малолетних узников нацистских лагерей, проживающих в Калужской области.