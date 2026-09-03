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В Лондоне выявлен первый в истории случай размножения опасного инвазивного комара

В Лондоне выявлен первый в истории случай размножения опасного инвазивного комара

В восточной части Лондона зафиксирован первый в истории Великобритании случай размножения инвазивного комара Aedes aegypti, который является переносчиком опасных тропических вирусов.

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