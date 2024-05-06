Миллионы в унитаз. Киев клянчит деньги на ПВО, а строит сортир Алиса БронскаяЦеремония открытия общественного туалета в городе Южный Одесской области прошла весьма величественно, однако детали не были раскрыты.
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