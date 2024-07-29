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Выплаты зарубежных производителей лекарств российским врачам рухнули до ₽652 млн

Выплаты зарубежных производителей лекарств российским врачам рухнули до ₽652 млн

В 2023 году десять крупнейших зарубежных фармацевтических компаний существенно сократили выплаты российским врачам, сократив оплату конференций, проезда и стоимость консультаций врачей на сумму 652,6 млн руб.

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