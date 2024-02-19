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Обозреватель Ху Сицзинь: поддержка Западом Украины стала ненадежной

Обозреватель Ху Сицзинь: поддержка Западом Украины стала ненадежной

Поддержка Украины со стороны западных государств стала ненадежной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал китайский обозреватель Ху Сицзинь, прокомментировавший освобождение Российской Федерацией населенного пункта Авдеевка под Донецком.

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