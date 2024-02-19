Поддержка Украины со стороны западных государств стала ненадежной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал китайский обозреватель Ху Сицзинь, прокомментировавший освобождение Российской Федерацией населенного пункта Авдеевка под Донецком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии