Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Марк Уильямс «в ярости» из-за поражения на English Open, но для фанатов снукера это отличная новость

Марк Уильямс «в ярости» из-за поражения на English Open, но для фанатов снукера это отличная новость

Марк Уильямс остался разочарованным после проигрыша в финале English Open — и причиной тому стало не само поражение, а тот факт, что оно лишило его заслуженного отдыха и заставило играть в двух следующих турнирах, сообщает metrouk Марк Уильямс не стал брать перерыв после того, как остался без трофея (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Марк Уильямс испытывал сильное раздражение после проигрыша в финале English Open.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым