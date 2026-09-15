Марк Уильямс «в ярости» из-за поражения на English Open, но для фанатов снукера это отличная новость

Марк Уильямс остался разочарованным после проигрыша в финале English Open — и причиной тому стало не само поражение, а тот факт, что оно лишило его заслуженного отдыха и заставило играть в двух следующих турнирах, сообщает metrouk Марк Уильямс не стал брать перерыв после того, как остался без трофея (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Марк Уильямс испытывал сильное раздражение после проигрыша в финале English Open.