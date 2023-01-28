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Экс-хавбек «МЮ» Шнайдерлин перешел из «Ниццы» в аренду в «Вестерн Сидней»

«Ницца» объявила об уходе хавбека Моргана Шнайдерлина. 33-летний француз перешел в австралийский «Вестерн Сидней» на правах аренды до конца сезона.

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