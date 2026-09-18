Дмитровец
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Дмитровец

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Проект благоустройства по схеме ЦОДД реализуют в Дмитровском до конца года

Дмитровский район ждет масштабное обновление дорожной сети: до конца текущего года здесь проведут комплексное благоустройство, направленное на повышение безопасности и комфорта как для автомобилистов, так и для пешеходов.

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