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Журнал «Профиль»

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Около 2 млн школьников пройдут тестирование на профессию в новом учебном году

Профориентационная диагностика предусмотрена федеральным проектом "Билет в будущее" для 6–11-х классов.

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