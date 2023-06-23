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Приходько заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Широкой Балке оказалась перебита ЛЭП

Приходько заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Широкой Балке оказалась перебита ЛЭП

Мэр Горловки Иван Приходько утром в пятницу, 23 июня, предоставил на своей станице в социальной сети информацию о том, что в поселке Широкая Балка была перебита высоковольтная линия электропередачи.

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