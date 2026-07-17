Смену лидера в списке самых дорогих компаний мира объяснили

Не продлившуюся долго потерю американским производителем чипов Nvidia лидерства в списке самых дорогих компаний в мире объяснили опасениями из-за представленной китайским стартапом Moonshot новой ИИ-модели.
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