Ростех запустил новый суперкомпьютер для создания цифровых двойников авиадвигателей

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация создала высокопроизводительный вычислительный комплекс, предназначенный для проведения сложных инженерных расчетов.
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