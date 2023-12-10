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Спикер ВВС Игнат: Киев надеется получить 150 самолетов от стран Запада

Спикер ВВС Игнат: Киев надеется получить 150 самолетов от стран Запада

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что киевский режим рассчитывает получить от западных государств около 150 военных самолетов, чтобы окончательно заменить авиацию в советского производства.

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