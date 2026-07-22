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Регионы России

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Гражданин Украины признан причастным к подрыву «Северных потоков» по версии немецкой прокуратуры

Гражданин Украины признан причастным к подрыву «Северных потоков» по версии немецкой прокуратуры

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», признался, что на момент взрывов служил в вооружённых силах Украины и работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

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