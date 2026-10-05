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Иркутск Сегодня

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«Школа КВН» пройдет с 3 по 5 ноября для иркутской молодежи

С 3 по 5 ноября в Доме молодежи Иркутской области пройдет «Школа КВН». Мероприятие направлено на развитие движения КВН в регионе.

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