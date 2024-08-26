Последствия террористической атаки с применением беспилотных летательных аппаратов в Еланском районе НАПОМНИМ 26 августа 2024 г.
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Последствия террористической атаки с применением беспилотных летательных аппаратов в Еланском районе НАПОМНИМ 26 августа 2024 г.