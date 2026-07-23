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«Нет ничего дороже и роднее, чем семья»: Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении руки и сердца

«Нет ничего дороже и роднее, чем семья»: Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении руки и сердца

Блогеры Екатерина Шкуро и Дима Козлов сумели сохранить отношения после серьёзного кризиса. По словам Кати, около полугода пара находилась на грани развода, но в итоге им удалось наладить взаимопонимание.

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