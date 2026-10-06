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Газета.ру

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Замкомандующего ВС ВСУ Черевашенко: РФ может разогнать дроны до 800-900 км/ч

Замкомандующего ВС ВСУ Черевашенко: РФ может разогнать дроны до 800-900 км/ч

Скорость реактивных беспилотников России в перспективе сможет достигать 800-900 км/ч. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Черевашенко, сообщает «Укринформ».

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