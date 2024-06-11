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Русская весна

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После взятия Старомайорского Армия России берёт врага в клещи в Урожайном (ВИДЕО, КАРТА)

После взятия Старомайорского Армия России берёт врага в клещи в Урожайном (ВИДЕО, КАРТА)

После взятия Старомайорского Армия России берёт врага в клещи в Урожайном: свежие данные с фронта. Российские войска активно продвигаются на великоновоселовском направлении на стыке Запорожья и ДНР (бывший Времевский выступ, где летом 2023 года шло контрнаступление ВСУ).

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