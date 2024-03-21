ЦИК официально объявил Владимира Путина президентом России

По итогам голосования победитель выборов официально набрал 87,28% голосов. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова объявила официальные итоги голосования на выборах президента РФ, пишут «Известия».
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