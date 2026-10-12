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Соскин прокомментировал трехдневное молчание Зеленского

Соскин прокомментировал трехдневное молчание Зеленского

Владимир Зеленский на целых три дня пропал из информационного поля – бывший комик вдруг перестал публиковать традиционные вечерние видеообращения.

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