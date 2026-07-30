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The Eurasia Daily news agency

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There is no minister, but there are deputies: the 29-year-old "patriot" became the deputy head of the Ministry of Defense of Ukraine

There is no minister, but there are deputies: the 29-year-old "patriot" became the deputy head of the Ministry of Defense of Ukraine

The Government of Ukraine has decided to appoint two deputy Ministers of Defense of the country. "To appoint: Galan Lyubov Mikhailovna Deputy Minister of Defense of Ukraine; Sergey Boev ❶ Sergeyevich Deputy Minister of Defense of Ukraine for European Integration," the relevant document says.

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