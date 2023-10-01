5 видов маникюра, которые делают полные пальцы тоньше и стройнее.

Изящные пальцы и тонкие запястья — то, что делает женские руки поистине женскими. Но далеко не всем красоткам повезло родиться с тонкой кистью, а у некоторых дам пальцы короткие, полные да еще и ногтевая пластина неглубокая.
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