В МЧС рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке гирлянд

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве, главный госинспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров рассказал россиянам, что в первую очередь при выборе гирлянд нужно обратить внимание на наличие сертификатов соответствия безопасности.