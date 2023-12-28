В МЧС рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке гирлянд

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве, главный госинспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров рассказал россиянам, что в первую очередь при выборе гирлянд нужно обратить внимание на наличие сертификатов соответствия безопасности.
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