Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Президент России Владимир Путин открыл политическую правду о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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