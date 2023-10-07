Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Крылов: часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины

Эксперт Крылов: часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины

Процесс ближневосточного урегулирования на протяжении десятилетий находится в тупике, проблемы палестинцев не решаются, сказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Центр ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

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