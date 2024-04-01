Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Почерк «Краснополя»: как «Мста-С» работает по целям на Угледарском направлении

Почерк «Краснополя»: как «Мста-С» работает по целям на Угледарском направлении

Самоходная артустановка - идеальное орудие, когда от мобильности зависят жизни экипажа. На Угледарском направлении обстановка стабильно напряженная, по-военному сдержанно рассказывают артиллеристы из Бурятии.

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