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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефано Доменикали об Антонелли: «Впервые на трибунах в Монце будет не только красный цвет, возможно»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что лидерство Андреа Кими Антонелли из « Мерседеса » в чемпионате повлияет на настроения болельщиков на Гран-при Италии .

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