«Счастливые часы»: Региональной акушерско-гинекологический центр Караганды проводит акцию

Региональной акушерско-гинекологический центр Караганды проводит акцию «Счастливые часы». Весь январь каждый вторник и четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в учреждении доступны бесплатные услуги, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.