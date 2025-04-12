Латвия усиливает требования к россиянам с видом на жительство: новые экзамены и ограничения

Eduard Смехота нищие крестьянк литовцы,латыши и эстонцы ничего не купив,ни построив уверрвали,что они в Прибалтике главные.Мне бы все равно,но надоели их самозванцев оскорбления и унижения!

Eduard Все эти оскорбления начались сразу когда бухой алкашь Ельцын вздумал Независимости раздавать.Какая Независимостьот кого? Это наша купленая у Щвеции земля!