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FTimes

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Латвия усиливает требования к россиянам с видом на жительство: новые экзамены и ограничения

Латвия усиливает требования к россиянам с видом на жительство: новые экзамены и ограничения

Латвия усиливает требования к россиянам с видом на жительство: новые экзамены и ограничения Елена ГалицкаяВ Латвии стартовала новая волна требований к россиянам, получившим вид на жительство (ВНЖ) еще в 1990-х годах.

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Комментарии
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Eduard
Смехота нищие крестьянк литовцы,латыши и эстонцы ничего не купив,ни построив уверрвали,что они в Прибалтике главные.Мне бы все равно,но надоели их самозванцев оскорбления и унижения!
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19 час.
Eduard
Все эти оскорбления начались сразу когда бухой алкашь Ельцын вздумал Независимости раздавать.Какая Независимостьот кого? Это наша купленая у Щвеции земля!
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19 час.
Eduard
Боря видатт был в &quot;белой горчке&quot; что приспичило СССР разваливатьи что царми Росмии веками приобреталось,он на водку променялВ этом беда демократии(васти народа) у власти ебилы,алкаши и сброд для кого только зарплата и пенсия главное,а на страну наплевать.Теперь живем окружоные врагами!
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19 час.
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