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Байден назвал Трампа и его сторонников воплощением экстремизма, угрожающего основам политической системы США

Байден назвал Трампа и его сторонников воплощением экстремизма, угрожающего основам политической системы США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, который представляет угрозу для основ политической системы Соединенных Штатов.

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