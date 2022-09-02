Байден назвал Трампа и его сторонников воплощением экстремизма, угрожающего основам политической системы США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, который представляет угрозу для основ политической системы Соединенных Штатов.
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