Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии малых ядерных реакторов

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии малых модульных ядерных реакторов, поскольку крупнейший производитель нефти на Ближнем Востоке стремится диверсифицировать свои источники энергии и производить более чистую энергию для внутреннего использования и экспорта.