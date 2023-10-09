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Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии малых ядерных реакторов

Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии малых ядерных реакторов

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии малых модульных ядерных реакторов, поскольку крупнейший производитель нефти на Ближнем Востоке стремится диверсифицировать свои источники энергии и производить более чистую энергию для внутреннего использования и экспорта.

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