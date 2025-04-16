Как построить эффективный отдел продаж: пошаговый подход к системному развитию команды Непредсказуемые результаты, зависимость от отдельных талантливых менеджеров и хаотичное управление — типичные проблемы, которые осложняют жизнь многим компаниям, пытающимся развивать собственный отдел продаж.
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