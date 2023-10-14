Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера п...

Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера персонажаПо словам актрисы Амелии Тайлер, озвучившей Рассказчика в Baldur’s Gate 3, ролевая игра имеется 17 различных “стилей повествования”.
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