НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера п...

Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера п...

Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера персонажаПо словам актрисы Амелии Тайлер, озвучившей Рассказчика в Baldur’s Gate 3, ролевая игра имеется 17 различных “стилей повествования”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх