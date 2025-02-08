Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    война...,вечерняя Москва такая же как в 1914-1916 годах описанная Гиляровским -гуляет ,веселится.Строит ельцин центры...20 тысяч латвийце...
  • Ванька Жуков
    Если вечером проехаться по ночной Москве, то проблемы Прибалтики можно увидеть, разве что, в микроскоп. И это при том...20 тысяч латвийце...
  • Ванька Жуков
    Под них рабочие места придется создавать и доступную ипотеку. На Дальнем Востоке, поближе к морю, Корее и Китаю? Или ...20 тысяч латвийце...

От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в США подтвердил, что не зря ест американский хлеб и успешно потребляет другую "жвачку", которую ему и всей его стране скармливают новоявленные стратегические партнеры из-за Атлантики.

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