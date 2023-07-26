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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Компания «Biopharmax AVA LLC» планирует построить в Кыргызстане фармацевтический завод

Компания «Biopharmax AVA LLC» планирует построить в Кыргызстане фармацевтический завод

ОАО «Кыргызиндустрия», ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» (БМЗ) и голландская фармацевтическая компания «Biopharmax AVA LLC» обсудили вопросы взаимодействия в сфере производства лекарственных средств и препаратов на территории Кыргызстана.

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