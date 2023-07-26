Компания «Biopharmax AVA LLC» планирует построить в Кыргызстане фармацевтический завод

ОАО «Кыргызиндустрия», ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» (БМЗ) и голландская фармацевтическая компания «Biopharmax AVA LLC» обсудили вопросы взаимодействия в сфере производства лекарственных средств и препаратов на территории Кыргызстана.