CATL представила аккумулятор со сроком службы 15 лет или 1,5 млн км — его применя...

CATL представила аккумулятор со сроком службы 15 лет или 1,5 млн км — его применят в электробусахКомпания Contemporary Amperex Technology (CATL) представила новую аккумуляторную батарею Tianxing-B (Tectrans B), которая предназначена для использования в электробусах.
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