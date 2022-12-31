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Себастьян Феттель: «Между мной и Алонсо никогда не было «химии», я почти не знаю Фернандо как человека»

Себастьян Феттель рассказал про отношение к Фернандо Алонсо как личности. Гонщики сражались за титулы в начале 2010-х.

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