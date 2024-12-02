С «позиции силы»: украинский миротворец Трампа

Тут всю прошлую неделю Рунет потряхивало от смеха, когда на хлебную должность «спецпосланника по Украине» в новой заморской шайке-лейке Белого Дома собрался пропетлять некий «русский адвокат» Борис Эпштейн.
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