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Позитив для оптимистов

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С «позиции силы»: украинский миротворец Трампа

С «позиции силы»: украинский миротворец Трампа

Тут всю прошлую неделю Рунет потряхивало от смеха, когда на хлебную должность «спецпосланника по Украине» в новой заморской шайке-лейке Белого Дома собрался пропетлять некий «русский адвокат» Борис Эпштейн.

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