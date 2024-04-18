Краснов: в деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе.
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