Краснов: в деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе.