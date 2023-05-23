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С «Ювентуса» сняли 10 очков, «Химки» вылетели из РПЛ, жара вокруг Винисиуса, 50 млн долларов Хэмилтону от «Феррари» и другие новости

С «Ювентуса» сняли 10 очков, «Химки» вылетели из РПЛ, жара вокруг Винисиуса, 50 млн долларов Хэмилтону от «Феррари» и другие новости

1. «Химки» вслед за московским "Торпедо" вылетели из Мир РПЛ. Это стало известно после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России.

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