Работница кухни ресторана на Садовой улице порезала палец. Да так сильно, что понадобилась госпитализация в Мариинскую больницу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Работница кухни ресторана на Садовой улице порезала палец. Да так сильно, что понадобилась госпитализация в Мариинскую больницу.