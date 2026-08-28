Got Hard Assets? UBS Says "Position For A Commodity Upcycle" As Global Scarcity Emerges One day after veteran commodities strategist Jeff Currie told investors to "get long and buckle up" for the next leg of the commodities rally, UBS strategist Sagar Khandelwal issued a similarly bullish call, urging clients to "position for a commodity upcycle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым