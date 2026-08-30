Швейцария: Сообщалось о большом присутствии полиции в Аарау и его окрестностях, кантон Аргау, после того, как один человек был убит и пять человек получили ранения на полях рейва Арауэр в районе Шахен около 02:30 (00:30 по Гринвичу) после инцидента со стрельбой; территория была оцеплена.
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