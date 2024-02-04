«Слышу — крики, меня ударило что-то в спину и придавило»: пострадавший от удара ВСУ по Лисичанску рассказал, как всё было (ВИДЕО)

«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Секунды. Слышу — крики. Меня ударило что-то в спину и придавило плитой», — рассказывает Сергей, сотрудник пекарни, по которой ВСУ 3 февраля ударили из американской РСЗО HIMARS.
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