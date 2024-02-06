Forbes: Генштаб ВСУ ожидает наступления армии России в Харьковской области

Российские военные продолжают продвигаться в зоне спецоперации на Украине. Вооружённым силам Украины (ВСУ) все сложнее сопротивляться им, поскольку с каждым днем дефицит артиллерийских снарядов лишь увеличивается.
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