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Следком РФ возбудил уголовное дело после покушения на офицера в Энгельсе

Следком РФ возбудил уголовное дело после покушения на офицера в Энгельсе

Следственный комитет России подтвердил факт покушения на российского военнослужащего в Энгельсе Саратовской области, сообщает «Коммерсантъ» По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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