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«Шарлотт» заключил негарантированный контракт с Тревоном Скоттом

«Шарлотт» подписал негарантированный контракт с легким форвардом Тревоном Скоттом (26 лет, 203 см). В минувшем сезоне Скотт набирал 7,0 очка и 3,8 подбора за игру в матчах чемпионата Франции за «Фос Прованс».

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